Часть средств будут переданы в благотворительный фонд: в Казани пройдет ярмарка халяльной продукции

В Казани 30 сентября пройдет ярмарка халяльной продукции

В благотворительном фонде «Закят» ДУМ РТ в эту субботу, 30 сентября, пройдет ярмарка Halal Market для женщин и детей. Напомним, что Halal Market - известный в Татарстане выездной организатор разноформатных продаж халяльной продукции.

Для посетителей организуют благотворительную ярмарку и дегустацию натуральной продукции, сыров, колбас, травяного чая, а также ряды с одеждой, украшениями, платками, бытовой химией, косметикой и домашним текстилем.

В программе также мастер-классы для детей и взрослых по плетению из бумажной лозы, по восточным танцам, а также по растяжке для девушек и женщин. Посетители услышать лекцию о пророке Мухаммеде. Организаторы ярмарки подготовят подарки для детей, которые принимали участие в конкурсе рисунков на тему «Моя мечеть». Часть средств от ярмарки будут переданы в благотворительный фонд «Закят» для реализации социальных программ.