Часть футболистов казанского "Рубина" застряла в Турции из-за мощного землетрясения

Из-за мощного землетрясения в Турции, в результате которого зафиксированы массовые разрушения и сотни погибших, в регионах страны объявлен высокий уровень опасности, затребована международная помощь и поддержка.

Но в Турции, как известно, проводят сборы многие российские футбольные клубы. "СКА-Хабаровск", который базируется в Анталье, сообщил, что "некоторые футболисты и персонал проснулись от движения кроватей и предметов в номерах гостиницы".

Казанский "Рубин" накануне завершил второй тренировочный сбор в Белеке, и футболисты получили выходные до среды. По данным "БИЗНЕС Online", некоторые игроки и представители тренерского штаба накануне улетели из Антальи в Москву.

А вот те, кто планировал лететь через Стамбул в Казань, застряли в Турции, поскольку в работе аэропортов произошел сбой из-за землетрясения. Их рейс перенесен на сегодняшний вечер. Пока что.