Глава АИР Татарстана Талия Минуллина проинформировала, что замуж вышла благодаря пандемии

Глава агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала студентам КФУ о сложностях своей деятельности, о том сумасшедшем графике, в котором ей приходится трудиться.

"Мне сейчас 37 лет, я вышла замуж, когда мне было 35. До этого я физически не могла сходить на свидания. Потому что меня или нет в республике — я в самолете или на переговорах, или я без задних ног лежу дома. Потому что у меня нет выходных", — рассказала Минуллина, ее цитирует "БО".

Она отметила, что сейчас растит годовалого малыша, и его появлению также помогла пандемия.