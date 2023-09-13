Было зарегистрировано 8 967 договоров: в Татарстане продажи квартир в 2023 году выросли на 51%

В Татарстане продажи квартир в 2023 году выросли на 51%

В Татарстане на 51% выросли продажи квартир. В Росреестре республики было опубликовано сравнение данных за август 2023 года и за тот же период прошлого, 2022, года. В результате, как удалось выяснить, по Казани показатель вырос на 70%.

В августе в Татарстане было зарегистрировано 8 967 договоров купли-продажи жилых помещений. В столице республики, Казани, - 3 628.

Всего же с начала 2023 года в Росреестре было зарегистрировано около 60 тысяч договоров купли-продажи. В сфере продажи жилых домов спрос не поменялся - около 11 тысяч сделок.