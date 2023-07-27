Было опубликовано постановление: в Казани утвердили плату за вывоз ЖБО

В Казани 27 июля утвердили размер платы за вывоз жидких бытовых отходов

В столице Татарстана был утвержден размер платы за вывоз жидких бытовых отходов. Постановление, которое соответствует данному решению, было опубликовано в новом сборнике документов и правовых актов, который подписан руководителем исполкома Казани Рустемом Гафаровым.

Как следует из документа, вывоз жидких отходов без НДС за квадратный метр в месяц будет стоить 14,3 рубля. Если же с НДС - 17,16 рубля. При этом тариф утвержден уже с учетом затрат на прием и очистку гарантирующей организацией.

Размер платы за услугу затронет нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений. Относятся эти цифры и к собственникам помещений в многоквартирных домах, которые ранее не приняли решение о способе управления домом на общем собрании.