Было больше тысячи спортсменов: каратисты из Казани завоевали два золота
Спортивная школа «Ак Буре»
Каратисты из Казани завоевали два золота на соревнованиях в Орле. Всего в турнире приняли участие больше тысячи спортсменов из 31 региона России, а также спортсмены из Белоруссии.
Казанские спортсмены на соревнованиях завоевали две золотые медали. Победителем среди мужчин в весовой категории до 68 килограмм стал Илья Савин, а Камила Гарипова стала чемпионкой соревнований среди юниорок в весовой категории до 48 килограмм.