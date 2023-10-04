Было больше тысячи спортсменов: каратисты из Казани завоевали два золота

Каратисты из Казани завоевали два золота на соревнованиях в Орле

Каратисты из Казани завоевали два золота на соревнованиях в Орле. Всего в турнире приняли участие больше тысячи спортсменов из 31 региона России, а также спортсмены из Белоруссии.

Казанские спортсмены на соревнованиях завоевали две золотые медали. Победителем среди мужчин в весовой категории до 68 килограмм стал Илья Савин, а Камила Гарипова стала чемпионкой соревнований среди юниорок в весовой категории до 48 килограмм.