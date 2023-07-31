Было 60 аварий: в Казани за неделю бригады скорой выезжали больше семи тысяч раз

За неделю бригады скорой помощи Казани выезжали больше семи тысяч раз

В Казани с 24 по 30 июля 2023 года скорой помощью были выполнены 7 006 выездов, в числе которых 1 661 - в общественные месте.

Отмечается, что наиболее часто, 5 950 раз, медикам приходилось выезжать в связи с различными заболеваниями. Еще в 99 случаях причиной выезда стали острые нарушения мозгового кровообращения, а в 25 случаях - острые инфаркты миокарда.

Поступали звонки и с мест ДТП - их было 55. В результате аварии пострадали 60 человек. Из них 25 получили травмы с которыми были доставлены в больницу. Десять раз врачи выезжали на пожар, де двое человек пострадали.