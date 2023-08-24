Была выбрана Казань: стало известно, когда в Татарстане проведут саммит БРИКС

В Казани в октябре 2024 года пройдет саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с лидерами стран БРИКС в формате видеосвязи в рамках пленарной сессии 15-го саммита. Во время выступления президент подчеркнул, что все главы БРИКС выступают с поддержкой формирования многополярного мира и уважением к уставу ООН. Путин также отметил, что стремление ряда стран поддержать свою гегемонию привело к кризису на Украине. Он поделился и планами по проведению саммита БРИКС в Казани, который пройдет в октябре следующего, 2024, года.

Владимир Путин заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене в качестве авторитетной структуры, которая укрепляет свое влияние в мировых делах. Он также отметил, что страны являющиеся членами БРИКС, выступают против гегемонии и исключительности стран, политики неоколониализма.

Президент поблагодарил коллег по БРИКС, которые участвуют в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами. Владимир Путин отметил, что во время председательства в БРИКС в 2024 году Россия будет способствовать выполнению всех решений, которые были приняты, в том числе и по расширению объединений, сообщает kommersant.ru.