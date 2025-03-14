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Была созвана комиссия после нападения детей на 2 казанцев в «Салават купере»

Полиция установила личности большинства участни...

pixabay.com

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В исполкоме Казани прошло заседание, посвящённое инциденту 5 марта, когда группа подростков напала на мужчину и его 17-летнего сына. По данным СМИ, отец пытался защитить сына от буллинга, но нападавшие решили разобраться с ним силой. В результате мужчину госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Полиция установила личности большинства участников драки — это учащиеся школ и техникумов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Если подростки признают вину, они могут понести ответственность.

На внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних выяснилось, что большинство участников ранее не состояли на учёте в ПДН. Теперь сотрудники подразделения будут ежемесячно проверять условия жизни подростков с девиантным поведением.

Глава Кировского района Владимир Жаворонков отметил, что микрорайону нужны дополнительные досуговые центры. В ближайшее время планируется строительство Центра спорта ФИЗРА и инклюзивного центра Добрая Казань, но, по его мнению, таких объектов должно быть больше.

Замруководителя исполкома Гузель Сагитова предложила Движению первых работать не только с отличниками, но и с проблемными подростками. Также обсуждалась идея показывать фильмы о последствиях агрессии. Прокуратура рекомендовала школам своевременно обращаться за помощью к правоохранителям, пишет 116.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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