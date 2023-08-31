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Была повреждена контактная сеть: в Казани встал общественный транспорт

В Казани из-за повреждения контактной сети 31 августа встал общественный транспорт
Была повреждена контактная сеть: в Казани встал общественный транспорт

Дарья Порсева

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В Казани было приостановлено движение трамваев, следующих по маршрута №3, 5, 5а и 7, а также троллейбусов №6 и 9 из-за повреждения контактной сети, сообщают представители МУП «Метроэлектротрнас».

В сообщении в официальном телеграм-канале говорится, что контактная сеть оказалась повреждена на пересечении улиц Тульской и Авангардной, из-за чего пришлось приостановить транспорт по вышеуказанным маршрутам.

На месте уже работают специалисты аварийной службы. Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом изменений. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

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