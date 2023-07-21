Новости Казани
· Полина Модестова

Был заявлен триумфатор недавнего первенства: в Казани пройдет первенство России по легкой атлетике

Казань с 21 июля принимает первенство России по легкой атлетике
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В Казани с 21 по 23 июля проходит первенство России по легкой атлетике. За победу сражаются 753 спортсмена, приехавших в столицу Татарстана из 67 регионов страны.

Среди бегунов был заявлен триумфатор недавнего первенства России U23 в Екатеринбурге Константин Крылов. Ему удалось обновить два рекорда страны - в беге на 100 и на 200 метров. Помимо этого, на Центральный стадион выйдет и воспитанник казанской спортивной школы «Атлетика» Серафим Солодовников.

Медали будут разыграны в 41 легкоатлетическом виде, включая толкания ядра, бег на 110 метров с барьерами. Церемония открытия первенства состоится сегодня.

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