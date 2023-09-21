Был удар в висок: игрок «Ростова» Мелехин потерял сознание во время матча с «Рубином

Тренер «Ростова» Карпин рассказал о потере сознания Мелехина во время матча с «Рубином

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что игрок Виктор Мелехин после столкновения с футболистом казанского «Рубина» Мирлиндом Даку в матче Пути Российской премьер-лиги Кубка России потерял сознание.

Рассказал о случившемся Карпин в ходе пресс-конференции по итогам матча. Он заявил, что не знает, насколько это было критично, но уверен, что была потеря сознания из-за удара в висок. На тот момент футболист уже был в норме и разговаривал. Тренер заявил, что за состоянием пострадавшего Мелехина будут следить.

Напомним, что игра, прошедшая в Казани, завершилась победой «Ростова» в серии пенальти. Когда основное время подошло к концу, счет был 1:1. На данный момент «Ростов» находится во главе турнирной таблицы группы В Кубка России, а «Рубин» ее замыкает.