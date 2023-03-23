"Был ранен, вылечился и вернулся к своим, на передовую": в Татарстане простились с 20-летним контрактником Булатом Шакировым, погибшим в зоне СВО на Украине

В Татарстане похоронили 20-летнего контрактника Булата Шакирова, погибшего на СВО

В Татарстане попрощались с молодым рядовым Булатом Шакировым. 20-летнего контрактника проводили в последний путь в деревне Старые Киязлы в Аксубаевском районе РТ.

Известно, что парень погиб 2 марта при выполнении боевой задачи. Подробности задачи и место гибели не называются.

По словам родных бойца, смерть однажды обошла его стороной - в январе Булат получил ранение. После лечения он вернулся к своим, в воинскую часть, и продолжил нести службу в рамках спецоперации.