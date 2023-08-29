Был подан иск: исполком Казани судится с университетом из-за разрушений его фасада

Исполком Казани подал иск к КФУ из-за разрушения фасада здания на улице Бутлерова

В Арбитражный суд Татарстана исполнительным комитетов Казани был подан иск к Казанскому федеральному университет. Власти города требуют от вуза устранить нарушение правил благоустройства, выполнив поддерживающий ремонт, восстановив конструктивные элементы, отделку и окраску фасада здания на Бутлерова, 4.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», нарушения выявили еще в сентября 2021 года. Тогда же КФУ был привлечен к административной ответственности, ему было назначено наказание в виде предупреждения. Спустя два года учебное заведение так и не предприняло никаких действий по устранению выявленных нарушений, что было установлено в результате очередной проверки здания в июне 2023 года.

Отмечается, что, согласно правилам благоустройства города, у фасадов зданий, сооружений не должно быть видимых повреждений строительной части декоративной отделки и инженерных элементов, они должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.

Как отметили в пресс-службе КФУ, вуз принимает все зависящие от него меры для надлежащего содержания всех закрепленных за ним объектов. Завершение же капитального ремонта фасада указанного здания планируется до конца 2023 года.