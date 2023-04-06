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Был демобилизован, но решил вернуться в зону спецоперации, к своим: в Татарстане похоронили многодетного майора Галиахметова, погибшего в СВО

В Татарстане простились с многодетным майором Альбертом Галиахметовым, который погиб в СВО
Был демобилизован, но решил вернуться в зону спецоперации, к своим: в Татарстане похоронили многодетного майора Галиахметова, погибшего в СВО

Фото: открытые источники

В Нижнекамске простились с майором Альбертом Галиахметовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Майор по состоянию здоровья был демобилизован, мог оставаться дома, но принял иное решение.

"Он говорил, что не может бросить своих пацанов, не может жить спокойно в тылу, когда он нужен им там", - рассказывает сестра погибшего военного.

11 марта Галиахметов подорвался на мине. Ему было 38 лет.
У военного остались супруга и трое детей.

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