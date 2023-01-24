Новости Казани
· Служба новостей

Был арестант, стал "музыкант": житель Казани рассказал, как ЧВК "Вагнер" вербует заключенных в зонах

Был арестант, стал "музыкант": житель Казани рассказал, как ЧВК "Вагнер" вербует заключенных в зонах

Фото: 2011.ru

Житель Казани 34-летний мужчина, который просит не разглашать его имя, за спиной имеет три тюремных срока. Два - пустяковые - драка и угон. Третий пришлось отбывать в "особой" хоне - "Черный дятел". Он рассказал, как Пригожин набирал себе "оркестрантов", пишет "Татар-Информ".

"Нас никто ни о чем не предупреждал. Да и каких-то особенных приготовлений не было. Скорее, неожиданностью стало то, что в обычный будний день в колонии устроили выходной, никого не выпустили на работу, все сидели по отрядам. Часам к 10-11 утра всех вывели из отрядов и построили на плацу" , - рассказывает мужчина.

По его словам, на плац не выпустили только тех, кто отбывает сроки за изнасилования, педофилию или не имеют гражданства РФ.

Спустя примерно пару часов над колонией закружил вертолет. Он сделал круг над лагерем. По словам Андрея, это выглядело как своего рода демонстрация силы. Приземлился прямо возле колонии, у шлюза. После зашли еще несколько человек, среди которых был Пригожин.

"Он был одет в обычную зеленку, на груди – две или три Звезды Героя. Сколько именно, я не успел разглядеть. Он был очень уверенным в себе, сила от него чувствовалась на расстоянии. Представился. Говорит: “Вы, наверное, знаете, кто я, и слышали о ЧВК "Вагнер". Набираю добровольцев в зону СВО“. Так мы и познакомились с Пригожиным", – вспоминает казанец.

Пригожин сообщил, что в колониях ЧВК набирает "штурмовиков".

"Хорошо помню, как он рассказывал про идеального кандидата. Это тот, кто 15 лет уже отсидел и еще столько же осталось. Статьи – тяжкие и особо тяжкие: убийство, нанесение тяжких телесных, разбой. Не брали тех, кто срок получил за изнасилование, педофилию. С осторожностью – по статье за наркоманию", – говорит казанец.

В рядах ЧВК запрещено мародерствовать, вступать в сексуальные отношения с местным населением, дезертировать, пить или употреблять наркотики.

Контракт подписывается на полгода. После, если остаешься жив, полная амнистия. Но Пригожин никому не обещает чудес. По его словам, 20% возвращаются домой в гробах. 30% - ранеными. Остальные выживают.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Полезное

день назад

Кому в 2023 году помогут закрыть ипотеку и на что для этого придется пойти?

Новости России

день назад

"Надо поменять мужиков на передовой": военкор Сладков заявил, что он уверен в проведении второй волны мобилизации в России

Новости России

день назад

«Магазинов больше не будет»: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли новое решение для всех россиян

Интересное

3 дня назад

Опрос показал, какие девушки на самом деле привлекают казанских мужчин

Профи - обучение игре на гармони с нуля

Новости мира

3 часа назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

Новости России

3 часа назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости Казани

19 часов назад

"Большие потери": Депутат-доброволец из Татарстана Шарафиев рассказал, какой ценой ВС РФ отстояли Авдеевское направление в зоне СВО

Новости Казани

18 часов назад

Нетипичный зимний "сюрприз": синоптики рассказали о странном для зимы погодном явлении, которое придет в Татарстан 24 января
Новости Казани
день назад

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Из бедной семьи - пожалуйте в зону: в школах Татарстана МВД и Минобраз начали делить детей на касты

Новости мира

10 минут назад

Уволившийся из Офиса президента Зеленского Арестович назвал украинский гимн "источником национальной катастрофы"

Редакция помогает

23 часа назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Новости мира

3 часа назад

РИА "Новости": Армии стран Европы уже готовятся к вторжению на территорию России

Новости России

3 часа назад

ЗАГС в российском регионе зарегистрировал брак между отцом и дочерью
52 жителя Татарстана получили Ордена Мужества за подвиги в ходе военной спецоперации на Украине

Новости России

3 часа назад

Министр обороны РФ Шойгу сделал важное распоряжение о мобилизации

Новости России

5 часов назад

Гибридная закончилась, началась настоящая: глава МИД Лавров сделал заявление о войне РФ и Запада

Новости России

10 часов назад

"Заработало!": В России нашли действенный способ не повышать тарифы ЖКХ
Был арестант, стал "музыкант": житель Казани рассказал, как ЧВК "Вагнер" вербует заключенных в зонах