Был арестант, стал "музыкант": житель Казани рассказал, как ЧВК "Вагнер" вербует заключенных в зонах

Житель Казани 34-летний мужчина, который просит не разглашать его имя, за спиной имеет три тюремных срока. Два - пустяковые - драка и угон. Третий пришлось отбывать в "особой" хоне - "Черный дятел". Он рассказал, как Пригожин набирал себе "оркестрантов", пишет "Татар-Информ".

"Нас никто ни о чем не предупреждал. Да и каких-то особенных приготовлений не было. Скорее, неожиданностью стало то, что в обычный будний день в колонии устроили выходной, никого не выпустили на работу, все сидели по отрядам. Часам к 10-11 утра всех вывели из отрядов и построили на плацу" , - рассказывает мужчина.

По его словам, на плац не выпустили только тех, кто отбывает сроки за изнасилования, педофилию или не имеют гражданства РФ.

Спустя примерно пару часов над колонией закружил вертолет. Он сделал круг над лагерем. По словам Андрея, это выглядело как своего рода демонстрация силы. Приземлился прямо возле колонии, у шлюза. После зашли еще несколько человек, среди которых был Пригожин.

"Он был одет в обычную зеленку, на груди – две или три Звезды Героя. Сколько именно, я не успел разглядеть. Он был очень уверенным в себе, сила от него чувствовалась на расстоянии. Представился. Говорит: “Вы, наверное, знаете, кто я, и слышали о ЧВК "Вагнер". Набираю добровольцев в зону СВО“. Так мы и познакомились с Пригожиным", – вспоминает казанец.

Пригожин сообщил, что в колониях ЧВК набирает "штурмовиков".

"Хорошо помню, как он рассказывал про идеального кандидата. Это тот, кто 15 лет уже отсидел и еще столько же осталось. Статьи – тяжкие и особо тяжкие: убийство, нанесение тяжких телесных, разбой. Не брали тех, кто срок получил за изнасилование, педофилию. С осторожностью – по статье за наркоманию", – говорит казанец.

В рядах ЧВК запрещено мародерствовать, вступать в сексуальные отношения с местным населением, дезертировать, пить или употреблять наркотики.

Контракт подписывается на полгода. После, если остаешься жив, полная амнистия. Но Пригожин никому не обещает чудес. По его словам, 20% возвращаются домой в гробах. 30% - ранеными. Остальные выживают.