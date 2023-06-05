Новости Казани
· Полина Модестова

Будут учитывать современные тенденции: в Казани 43 млн потратят на ремонт конференц-зала КГМУ

КГМУ ждет ремонт конференц-зала в здании на Бутлерова за 43,3 миллиона рублей
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На сайте госзакупок накануне, 4 июня, появилась информация о планах по реконструкции Казанского государственного медицинского университета. В учреждении будет проведен капитальный ремонт конференц-зала, расположенного в здании на Бутлерова, 49. Стоимость работа - 43,3 миллиона рублей.

Согласно публикованному техническом заданию, площадь конференц-зала составляет 186,1 кв. метра. Рассчитан он на 150 посадочных мест. В стоимость договора включены:

  • Инженерные изыскания;
  • Комплексное инженерно-техническое обследование;
  • Дизайн-проект;
  • Проектно-сметная документация;
  • Комплексный капитальный ремонт;
  • Гарантийный обязательства.

Архитектурные решения по капитальному ремонту будут учитывать современные тенденции проектирования аналогичных объектов в РФ, а также в мировой практике.

Отмечается, что в работах должна предусматриваться замена внутренней отделки помещений, применение акустических материалов, замена внутренних дверных и оконных блоков, замены конструкций полов и другое. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 20 июня.

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