Будут учитывать современные тенденции: в Казани 43 млн потратят на ремонт конференц-зала КГМУ
На сайте госзакупок накануне, 4 июня, появилась информация о планах по реконструкции Казанского государственного медицинского университета. В учреждении будет проведен капитальный ремонт конференц-зала, расположенного в здании на Бутлерова, 49. Стоимость работа - 43,3 миллиона рублей.
Согласно публикованному техническом заданию, площадь конференц-зала составляет 186,1 кв. метра. Рассчитан он на 150 посадочных мест. В стоимость договора включены:
- Инженерные изыскания;
- Комплексное инженерно-техническое обследование;
- Дизайн-проект;
- Проектно-сметная документация;
- Комплексный капитальный ремонт;
- Гарантийный обязательства.
Архитектурные решения по капитальному ремонту будут учитывать современные тенденции проектирования аналогичных объектов в РФ, а также в мировой практике.
Отмечается, что в работах должна предусматриваться замена внутренней отделки помещений, применение акустических материалов, замена внутренних дверных и оконных блоков, замены конструкций полов и другое. Заявки на участие в тендере будут приниматься до 20 июня.