Будут торговать на 15 площадках: в Казани 9 сентября начинается сезон ярмарок

Сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Казани 9 сентября 2023 года

В Казани с 9 сентября и по 23 декабря будут проходить сельскохозяйственный ярмарки. Фермеры и агропромышленные предприятия Татарстана представят овощи, мясо и другие продукты на 15 площадках города. Торговля будет открываться по субботам, с 6 до 12 часов утра. Был опубликован и список адресов по районам:

Авиастроительный район: Беломорская, 69; Дементьева, 7; Ленинградская, 27.

район: Беломорская, 69; Дементьева, 7; Ленинградская, 27. Вахитовский район: Татарстан, 53; Чехова, 2.

район: Татарстан, 53; Чехова, 2. Кировский район: Краснококшайская, 150/2; Революционная, 12; Батыршина, 20.

район: Краснококшайская, 150/2; Революционная, 12; Батыршина, 20. Ново-Савинский район: Лаврентьева, 10; Х.Ямашева, 71а.

район: Лаврентьева, 10; Х.Ямашева, 71а. Приволжский район: Ю.Фучика, 72; Зорге, 66.

район: Ю.Фучика, 72; Зорге, 66. Советский район: Липатова, 7; Аграрная, 2.

Жители Салават-Купере смогут посетить сельхозярмарки на парковке торгового центра «Радужный».