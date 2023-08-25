Будут изменены границы градостроительной зоны: в Казани возведут новый многофункциональный комплекс

В Казани возведут новый многофункциональный комплекс с концертным залом

В Казани на улице Сибгата Хакима планируют строительство многофункционального комплекса с концертным залом, сообщил глава Управления архитектуры и градостроительства исполкома столицы РТ Андрей Лобов на заседании Казгордумы.

В ходе обсуждения изменений для городской застройки спикер рассказал о требованиях Минстроя Татарстана изменить границы градостроительной зоны под возведение данного объекта.

Андрей Лобов отметил, что на карте градостроительного зонирования предлагается изменить границы градостроительной зоны, увеличив зону размещения объектов общественно-делового назначения.