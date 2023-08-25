Будут идти весь сентябрь: в Казани для «жизнелюбов» пройдут занятия по финансовой грамотности

Для «жизнелюбов» Казани организуют занятия по финансовой грамотности

В Казани начинаются занятия по финансовой грамотности в рамках проекта «Жизнелюб». Первая встреча проходила сегодня, 25 августа, на сцене парка «Крылья Советов». Все занятия будет проводить финансовый консультант, специалист по обучению старшего поколения Оксана Кожевникова, которая расскажет пожилым жителям Казани о финансовой безопасности, о стереотипах поведения потерпевших и научит защите от мошенников. В дальнейшем пройдет еще четыре занятия:

2 сентября - контейнерный центр CUBE в Горкинско-Ометьевскому лесу;

25 сентября - парк им.Урицкого (у сцены);

27 сентября - центральный вход парка «Комсомолец»;

30 сентября - парк у ДК им.Саид-Галиева (у сцены).

Начало лекций в 14:00, вход для всех желающий будет полностью свободным.