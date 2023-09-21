Новости Казани
· Полина Модестова

Будут и детские старты: продолжается регистрация на Казанский полумарафон

Более 3 тысяч атлетов зарегистрировались на полумарафон в Казани
Будут и детские старты: продолжается регистрация на Казанский полумарафон

pixabay

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Больше трех тысяч человек зарегистрировались на Казанский национальный полумарафон. Среди них не только жители столицы Татарстана, но и спортсмены из Москвы, Пензы, Чебоксар, Калининграда, а также городов ЮАР, Казахстана и Индонезии.

Спортивный праздник пройдет в Казани 1 октября. Для участников подготовят три дистанции, спортивную выставку и детские старты. Регистрация на забег в 3 км уже завершилась. В нем участие подтвердили 547 человек. На дистанцию в 10 человек были поданы 1 321 заявка, а на 21 км зарегистрировались 1 158 атлетов.

Отдельные забеги будут организованы для детей. Они смогут принять участие в стартах на 300 и 600 метров. На дистанции уже зарегистрировались 235 ребят. Прием заявок продлится до 25 сентября включительно. Для допуска к участию необходима медицинская справка.

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