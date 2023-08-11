Будут ходить три дня: из Казани в Свияжск запустили скоростной «Метеор-2020»

От Казани до Свияжска 11 августа запустили «Метеор»

Из Казани сегодня, 11 августа, отправился первый коммерческий рейс нового пассажирского скоростного судна «Метеор-2020» по маршруту Казань - Свияжск - Казань. Рейсы осуществляет компания АО «Флот Республики Татарстан».

Известно, что судно будет ходить до Свияжска 11, 12 и 13 августа. Отправления из Казани запланированы на 9:30 и 14:00, а в обратном направлении - в 12:45 и 17:15. Время в пути составит 45 минут.

В Болгар «Метеор-2020» будет отправляться 14, 15 и 16 августа. Отравление из Казани в 9:30, а обратно - в 14:55. В пути придется провести 2 часа 25 минут.

Билеты продают в здании пригородных касс речного порта. Дети и участники СВО могут получить скидку.