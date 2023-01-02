Новости Казани
· Служба новостей

"Будет трудный год": гадалки и ведьмаки Казани дали свои неутешительные прогнозы на 2023-й год

"Будет трудный год": гадалки и ведьмаки Казани дали свои неутешительные прогнозы на 2023-й год

Фото: pix.playground.ru

Казанские гадалки и ведьмаки поделились своим видением наступившего 2023 года, сообщает "Вечерняя Казань". Несмотря на внешнюю добродушность покровителя года - Кролика - надеяться на лучшее можно, но готовиться специалисты по потустороннему рекомендуют именно к худшему.

"Основные процессы прошлого года будут продолжаться и в нынешнем, постепенно затухая. В начале года по всему миру будут происходить конфликты, восстания, техногенные аварии, землетрясения", - предупреждает астролог Мария Карпина.

По ее словам, хорошие новости начнут поступать не ранее лета. Однако в целом год 2023-й будет спокойнее предыдущего.

Таролог и нумеролог Светлана Акмерова уверяет, что карта 2023 года - "семерка жезлов", которая в колоде Таро означает решимость, уверенность и смелость. Каждому придется проявить эти качества.

"Работа каждого над собой непременно приведет к положительным изменениям вокруг. Помните, как было тяжело в ковидный год, но мы вышли из этого времени более сильными, чем были. Именно так будет и дальше", - говорит таролог.

Самым трудными, по словам нумеролога, будут январь и февраль. Все ненужное в это время уйдет из нашей жизнь, в марте каждый сможет начать новый период.

Потомственная гадалка Ираида считает, что Кролик - это еще не беда, беда, когда он - черный.

"Вижу много злобы, смертей, денежных потерь. Просвет появится лишь в самом конце года, но не все до него дотянут, - поделилась пессимистичным прогнозом предсказательница. - Те, кто еще не проснулся в 2022-м, очнутся в 2023-м, и это будет очень болезненное пробуждение"...

А казанский ведьмак Александр считает, что казанцам поможет родной город.

"Мощная энергия нашего города очень много зла от себя отбрасывала, в последние годы Казань стала еще сильнее и способна отразить любые напасти. Главное, чтобы люди понимали, что темные времена не заканчиваются одним годом, еще долго будет становиться тяжелее. Но после тьмы всегда приходит рассвет".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

2 часа назад

Трагедия с мобилизованными: счет погибших идет на сотни? Опубликованы первые кадры из Макеевки

Новости России

17 часов назад

«По 8300 рублей с квартиры»: Всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило с 3 января

https://egeturbo.ru/kursy-ege-i-oge

Новости мира

день назад

Праздничный подарочек: Британская разведка доложила о скором ракетном ударе РФ по Украине невиданной мощности

Полезное

3 дня назад

Казанцы дерутся за квартиры: ЖК, которые бьют рекорды по самой низкой стоимости за квадратный метр даже после снижения ипотечной ставки

Профи - обучение русскому языку казань

Новости России

18 часов назад

Решение принято: Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 3 января

Новости России

день назад

Министр обороны Украины обратился к россиянам, а Рогозин в ответ пообещал "Киев брать"

Новости Казани

23 часа назад

Покидает пост?: Татарстан может лишиться одного из министров в 2023 году

Новости России

день назад

Министр обороны России Шойгу заявил, что победа ВС РФ неотвратима
Новости Казани
2 дня назад

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

Новости Казани

18 часов назад

150 тысяч выявленных случаев: За год коронавирус унес жизни 572 татарстанцев

Новости Казани

день назад

"Все обязательно преодолеем": мэр Казани Ильсур Метшин обратился к жителям города

Новости Казани

день назад

В Казани Снегурочка и Дед Мороз попали в ДТП с иностранцем на каршеринге

Новости России

2 дня назад

Российского солдата, вернувшегося из зоны СВО, заподозрили в изнасиловании школьницы
Из-за аномального потепления в Казани на время закрыли катки в парках

Новости России

2 дня назад

Биолог Анча Баранова открыла несколько эффективных приемов для предотвращения похмелья

Новости Казани

2 дня назад

ГИБДД Татарстана предупредила жителей республики о смертельной опасности на дорогах в предстоящие выходные

Новости Казани

2 дня назад

В Казани и Набережных Челнах проезд в общественном транспорте подорожает с 10 января, но не для всех
"Сломалась машина, а через час мне уже пишут автосервисы и предлагают скидки": казанцам показали, как выгодно чинить авто