"Будет трудный год": гадалки и ведьмаки Казани дали свои неутешительные прогнозы на 2023-й год

Казанские гадалки и ведьмаки поделились своим видением наступившего 2023 года, сообщает "Вечерняя Казань". Несмотря на внешнюю добродушность покровителя года - Кролика - надеяться на лучшее можно, но готовиться специалисты по потустороннему рекомендуют именно к худшему.

"Основные процессы прошлого года будут продолжаться и в нынешнем, постепенно затухая. В начале года по всему миру будут происходить конфликты, восстания, техногенные аварии, землетрясения", - предупреждает астролог Мария Карпина.

По ее словам, хорошие новости начнут поступать не ранее лета. Однако в целом год 2023-й будет спокойнее предыдущего.

Таролог и нумеролог Светлана Акмерова уверяет, что карта 2023 года - "семерка жезлов", которая в колоде Таро означает решимость, уверенность и смелость. Каждому придется проявить эти качества.

"Работа каждого над собой непременно приведет к положительным изменениям вокруг. Помните, как было тяжело в ковидный год, но мы вышли из этого времени более сильными, чем были. Именно так будет и дальше", - говорит таролог.

Самым трудными, по словам нумеролога, будут январь и февраль. Все ненужное в это время уйдет из нашей жизнь, в марте каждый сможет начать новый период.

Потомственная гадалка Ираида считает, что Кролик - это еще не беда, беда, когда он - черный.

"Вижу много злобы, смертей, денежных потерь. Просвет появится лишь в самом конце года, но не все до него дотянут, - поделилась пессимистичным прогнозом предсказательница. - Те, кто еще не проснулся в 2022-м, очнутся в 2023-м, и это будет очень болезненное пробуждение"...

А казанский ведьмак Александр считает, что казанцам поможет родной город.