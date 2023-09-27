Будет проведена реконструкция: в Казани закроют ЦУМ

ЦУМ Казани закрывают 30 сентября на реконструкцию

Торговый центр «Казанский НЦМ» уже на этой неделе, 30 сентября 2023 года, прекратит работать. Связано это с проведением реконструкции.

Как сообщает «Татар-информ», на данный момент разрабатывается концепция использования помещения. Предполагается, что здесь развернется центр ремесел.

Идея создания центра возникла на заседании Совета по культуре и искусству при главе РТ. Рустам Минниханов предложил создать подобие индустриального парка для мастеров народных художественных промыслов по примеру IT-парка имени Башира Рамеева, КИП «Мастер» при КАМАЗе или «Химграда».