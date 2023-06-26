Будет принята новая программа: в Татарстане занимаются развитие рынка газомоторного топлива

В Татарстане будет принята новая программа развития рынка газомоторного топлива

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев сообщил, что на данный момент в Татарстане готовят новую программу развития рынка газомоторного топлива.

Он также отметил, что программа разрабатывается на новый десятилетний период. В нее входят дополнительные меры, направленные на стимулирование рынка газомоторного топлива. РТ принимает активное участие в разработке аналогичной программы на федеральном уровне вместе с министерством промышленности и торговли РФ, а также с министерством энергетики.