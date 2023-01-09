Будет ниже 40 градусов: синоптики в Татарстане снова объявили штормовое предупреждение из-за арктического холода

УГМС Татарстана вновь объявило штормовое предупреждение в связи с сильным, практически арктическим, похолоданием.

Так, ночью и утром 9 и 10 января на территории Татарстана ожидается сильный мороз: температура составит от -31 до -36°. Местами похолодает и до -41°. Максимальные температуры воздуха днем 9-10 января будут от -25 до -30°.

В Минпросвещения РТ напоминают, что в такую погоду ученики начальной и средней школы имеют право оставаться дома. При - 30 градусах оставаться дома могут и ученики старших классов, согласно санитарным требованиям.