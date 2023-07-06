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· Полина Модестова

"Будет непривычно": в челнинском поселке Сидоровка построят 18-этажный дом

18-этажный дом планируют построить в Набережных Челнах
"Будет непривычно": в челнинском поселке Сидоровка построят 18-этажный дом

pixabay

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В поселке Сидоровка, расположенном в Набережных Челнах, хотят построить 18-этажный дом на 179 квартир. Об этом сообщили представители компании "Домкор".

При этом сейчас на сайте застройщика данная новость удалена. Компанией были оставлены лишь материалы, которые касаются высоток, расположенных в Замелекесье, Новом Городе, Красных Челнах и ЗЯБ.

Сообщалось, что новая стройка в Сидоровке станет первым коммерческим проектом в поселке и уже в скором времени рабочие приступят к подготовительным работам на Карманова.

Как стало известно inkazan.ru, первый делом будет установлено ограждение, а после начнут вбивать сваи. В компании считают, что для Сидоровки 18-этажное здание, конечно, будет непривычным. Возле дома появится зеленая зона, детская и спортивная площадка.

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