"Будет лучше остаться дома": синоптики предупредили жителей Татарстана о надвигающихся 20-градусных морозах

Синоптики предупредили, что на Татарстан надвигаются 20-градусные морозы

Сейчас Татарстан находится в поле пониженного давления, а потому идет небольшой снег и установилась довольно комфортная зимняя погода с морозом до - 8 градусов. По данным республиканского Гидрометцентра, такой погода будет недолго, уже в конце недели похолодает до отметки в - 20 градусов.

В ближайшие три дня погода в республике будет формироваться под влиянием периферии перемещающегося по южным широтам циклона. Синоптики обещают небольшой снег, возможно, слабую метель. Температура 14 февраля ночью понизится до -5..-10 градусов, днем ожидается -1..-6 градусов. В среду, 15 февраля, ночью будет -7..-12 градусов, днем -4..-9 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, похолодание ожидается в субботу, 18 февраля. Температура в этот день может опуститься до -20 градусов.