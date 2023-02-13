Новости Казани
· Служба новостей

"Будет лучше остаться дома": синоптики предупредили жителей Татарстана о надвигающихся 20-градусных морозах

Синоптики предупредили, что на Татарстан надвигаются 20-градусные морозы
"Будет лучше остаться дома": синоптики предупредили жителей Татарстана о надвигающихся 20-градусных морозах

Фото: ekabu.ru

Сейчас Татарстан находится в поле пониженного давления, а потому идет небольшой снег и установилась довольно комфортная зимняя погода с морозом до - 8 градусов. По данным республиканского Гидрометцентра, такой погода будет недолго, уже в конце недели похолодает до отметки в - 20 градусов.

В ближайшие три дня погода в республике будет формироваться под влиянием периферии перемещающегося по южным широтам циклона. Синоптики обещают небольшой снег, возможно, слабую метель. Температура 14 февраля ночью понизится до -5..-10 градусов, днем ожидается -1..-6 градусов. В среду, 15 февраля, ночью будет -7..-12 градусов, днем -4..-9 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, похолодание ожидается в субботу, 18 февраля. Температура в этот день может опуститься до -20 градусов.

Следующая новость ↓

Популярное

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение

Автоновости Казани и Мира

день назад

С 13 февраля начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку водителей

Редакция помогает

9 часов назад

Прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей: собрали самые интересные идеи для казанцев

как закрыть вытяжку на кухне от тараканов

Новости мира

22 часа назад

Сотрудница полиции рассказала подробности о сексе с шестью сослуживцами

Интересное

3 дня назад

“Как стать миллионером в 26 лет”: казанский основатель сети баскетбольных школ раскрыл секрет своего успеха

облицовка стен керамогранитом расценка в Краснодаре

Новости России

11 часов назад

"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

Новости России

10 часов назад

"Аномалии продолжаются": российский синоптик Тишковец рассказал, когда придет весна

Новости России

день назад

Российская армия заблокировала переброску оружия ВСУ - ни танк, ни поезд не пройдут

Новости России

8 часов назад

"Оркестранты сыграли от души": после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ

Новости России

3 часа назад

Еще одного бойца ЧВК "Вагнер" показательно казнили кувалдой на Украине за предательство
Новости Казани
4 часа назад

"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

Новости России

час назад

Бывший советник президента США описал Путина всего одной фразой, но прямо в точку

Новости Казани

день назад

Заинтересуют даже домоседов: 4 идеи для зимних прогулок по Казани

Новости Казани

час назад

Простота управления сложными системами и тотальная персонализация – Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте за 2022 год

Новости Казани

2 часа назад

В Казани рассмотрят в суде дело женщины, истязавшей маленькую дочь в отместку мужу и снимавшей это на камеру
"Будет лучше остаться дома": синоптики предупредили жителей Татарстана о надвигающихся 20-градусных морозах

Новости России

3 часа назад

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации и предупреждении посольства США о ее высоком риске

Новости Казани

3 часа назад

В Казани трамваи и троллейбусы начнут ездить без кондукторов уже к началу лета

Новости Казани

3 часа назад

"Вышел на секунду": в Казани на Горьковском шоссе сбили насмерть водителя, который вышел из авто оценить ущерб от небольшого ДТП
Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?