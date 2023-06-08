Будет четыре площадки: в Казани утвердили места празднования Сабантуя
Администрация Казани
В Казани сабантуй будут отмечать 24 июня сразу на четырех площадках. В сборнике документов мэрии города опубликовали соответствующее постановление, в котором говорится, где именно будет проходить празднование.
По традиции Сабантуй в Казани пройдет в следующих местах:
- Березовая роща жилого массива Мирный;
- Березовая роща жилого массивная Дербышки;
- Лесопарковая зона озера Лебяжье;
- Международный конно-спортивный комплекс "Казань".