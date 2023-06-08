Будет четыре площадки: в Казани утвердили места празднования Сабантуя

Власти Казани утвердили 4 площадки для проведения Сабантуя 24 июня 2023 года

В Казани сабантуй будут отмечать 24 июня сразу на четырех площадках. В сборнике документов мэрии города опубликовали соответствующее постановление, в котором говорится, где именно будет проходить празднование.

По традиции Сабантуй в Казани пройдет в следующих местах: