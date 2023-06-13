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· Полина Модестова

Будет больше тысячи артистов: стало известно имя хедлайнера Сабантуя в Набережных Челнах

Ильсия Бадретдинова станет хедлайнером Сабантуя в Набережных Челнах 17 июня
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Стало известно, что Ильсия Бадретдинова станет хедлайнером Сабантуя, который пройдет в Набережных Челнах 17 июня. Исполнительница является заслуженной артисткой Республики Татарстан и станет главным звездным гостем на национальном празднике.

Помимо этого, в праздничную программу Сабантуя были включены выступления Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан. Всегов праздничной программе примут участие больше тысячи артистов. В завершении праздника запустят фейерверк.

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