"Брошенные, никому не нужные солдаты": жителей Казани возмущает работа мэра Метшина с мобилизованными
Фото: kazan.bezformata.com
Политолог из Казани Владимир Беляев не так давно жестко высказался о недостаточной работе мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина с мобилизованными. На эту критику живот откликнулись и простые горожане, сообщает 116.ru.
"Полностью согласна с политологом. Все главы своих районов и мэры своих городов курируют своих мобилизованных. Чего не могу сказать о мобилизованных казанцах, в частности, мобилизованных Советского района! Брошенные, никому не нужные солдаты", — отметил один из жителей в комментариях под публикацией издания.
Многие отмечают, что на покупку экипировки и необходимого многие мобилизованные и их семьи потратили все сбережения.
"А со стороны администрации абсолютное безразличие и хладнокровие! Может, хоть капелька сочувствия когда-нибудь проснется у вас, господа руководители и чиновники?! Замечу, что они нуждаются во многом до сих пор!" — пишут казанцы.
"Он мэр среди мэров планеты Земля. Мэру мэров негоже встречаться и разговаривать с горожанами. Его уровень — генсек ООН... А поддерживать призывников — это опасно. Вдруг под санкции попадешь", — пишет еще один горожанин.