Бразильский посол Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной РФ
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Казань - настоящая туристическая жемчужина России, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес.
Он встретился с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой.
Фазлеева отметила, что республика очень ценит деловые связи с Бразилией.
Страна является важным торговым партнером Татарстана.
Бразильский посол поблагодарил за прием и отметил, что его особо впечатлила Казань.