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Бразильский посол Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной РФ

Бразильский посол Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной РФ

Фото: социальные сети

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Казань - настоящая туристическая жемчужина России, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес.
Он встретился с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой.

Фазлеева отметила, что республика очень ценит деловые связи с Бразилией.
Страна является важным торговым партнером Татарстана.

Бразильский посол поблагодарил за прием и отметил, что его особо впечатлила Казань.

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