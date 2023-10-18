Бразильский посол Родриго Баэна Соарес назвал Казань туристической жемчужиной РФ

Казань - настоящая туристическая жемчужина России, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес.

Он встретился с вице-премьером Татарстана Лейлой Фазлеевой.

Фазлеева отметила, что республика очень ценит деловые связи с Бразилией.

Страна является важным торговым партнером Татарстана.

Бразильский посол поблагодарил за прием и отметил, что его особо впечатлила Казань.

