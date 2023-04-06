С 25 апреля в Татарстане под запрет попадет рыбалка с лодок и судов

На достаточно большой срок в Татарстане вводится запрет на рыбалку с лодок. С 25 апреля по 5 июня рыбачить с судов и лодок в республике будет категорически запрещено, рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ.

Дело в том, что проводится операция "Нерест", в связи с чем такой способ рыбной ловли считается нежелательным.

Рыбаки могут продолжать ловить рыбку, но исключительно с берега на одну снасть с двумя крючками.

Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей и конфискация судна.