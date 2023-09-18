Больше всего - за неуплату муниципальных парковок: в Казани общий размер выписанных штрафов достиг 217 миллионов рублей

С начала 2023 года в Казани выписали штрафы на 217 млн рублей

Административные комиссии Казани за восемь месяцев 2023 года рассмотрели 91,4 тысячи административных дел. На жителей и организации в результате были наложены штрафы на общую сумму в 217 миллионов рублей. При этом 144 миллиона из них уже взыскали, сообщил глава профильного управления города Наиль Биктагиров на совещании в мэрии.

Известно, что 90% штрафов связано с неуплатой муниципальной парковки. Всего рассмотрели 72,7 тысячи дел - это на 87% больше, нежели за аналогичный период прошлого, 2022, года.

За несанкционированную уличную торговлю количество наказаний выросло на 71% - до 3,2 тысячи дел. При этом чиновники почти прекратили наказывать за нарушения правил благоустройства - они ограничивались лишь профилактической работой.