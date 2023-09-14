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Больше пяти миллионов пассажиров: в аэропорту Казани откроют новый терминал и пополнят авиапарк

В международном аэропорту Казани в 2024 году откроют новый терминал
Больше пяти миллионов пассажиров: в аэропорту Казани откроют новый терминал и пополнят авиапарк

Екатерина Елисеева

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Глава РТ Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана заявил, что в 2024 году в казанском аэропорту планируют открытие нового терминала. Помимо того, парк авиакомпании «ЮВТ Аэро» будет пополнен самолетами Ту-214.

Он отметил, что сейчас вышеуказанная авиакомпания выполняет полеты по 40 маршрутам из аэропортов Татарстана и в ближайшее время Казанским авиационным заводом будут поставлены новые воздушные судна для авиакомпании.

Со слов Рустама Минниханова, до конца 2023 года аэропортом Казани будет обслужено больше пяти миллионов пассажиров. Из-за большого потока туристов в столице Татарстана и было принято решение о строительстве дополнительного терминала.

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