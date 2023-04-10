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"Больше не считаю себя Богом": назвала дата оглашения приговора "казанскому стрелку" Галявиеву

Ильназ Галявиев готовится к приговору и больше не считает себя Богом
"Больше не считаю себя Богом": назвала дата оглашения приговора "казанскому стрелку" Галявиеву

Фото: открытые источники

Сегодня стала известна дата оглашения приговора обвиняемому в массовом убийстве Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе № 175 Казани. Верховный суд РТ начнет оглашать приговор 13 апреля, в 10:00.

Сегодня в суде Ильназ, убивший 9 человек и ранивший более 23 человек, заявил, что пошел на сделку со следствием, а потому просит не отправлять его на 5 лет в тюрьму перед последующей отправкой в колонию для пожизненно осужденных. В тюрьме трудные и строгие условия, Галявиев считает, что эта мера к нему применяется несправедливо.

Он заверил суд, что больше Богом себя не считает. Именно своей божественной миссией ранее, в день расстрела школы и учеников, Ильназ объяснял свой страшный поступок.

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