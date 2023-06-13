"Больше чем в 23 раза": в Татарстане будут снижены пороги для инвесторов из-за санкционного давления

В Татарстане из-за санкционного давления снизят пороги для инвесторов до 15 миллионов

В Татарстане объем инвестиций, который позволил бы без торгов получить земли для реализации масштабных инвестиционных проектов, для муниципалитетов хотят снизить больше чем в 23 раза - с 350 миллионов до 15 миллионов рублей. Законопроект был подготовлен кабмином РТ.

На данный момент земельный участок, который находится в государственной или муниципальной собственности, допускается в аренду без торгов в том случае, если объем инвестиций не меньше 350 миллионов рублей. Критерий же по общему объему инвестиций в инвестпроект индустриального парка предлагают дифференцировать для городских округов и муниципальных районов РТ.

В пояснительно записке к документу говорится, что ради стимулирования развития промышленных парков в муниципальных районах законопроект предлагает снизить для них требуемый объем инвестиций до 15 миллионов рублей.

Законопроект направлен на введение дополнительных мер поддержки инвесторов, которые хотят вкладывать средства в создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальных районах РТ "в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств".