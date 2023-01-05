Болельщик "Ак Барса" выиграл миллион рублей в конкурсе на матче и рассказал, на что потратит крупный куш

Болельщик "Ак Барса" Рушан Хуснутдинов выиграл миллион рублей на матче, приняв участие в конкусе. Конкурс устроили во время перерыва между приодами матча, в котором встретились казанские "барсы" и череповецкая "Северсталь".

Согласно условиям конкурса, чтобы победить, участник должен забросить шайбу в лунку в щите, установленном на воротах. В итоге Хуснутдинов смог попасть в маленький проем, став вторым в истории победителем в данном конкурсе. Прежде это смог сделать болельщик Ильнас Хасаншин.

По словам Рушана Хуснутдинова, выигранный миллион он потратит на поездку в хадж.

