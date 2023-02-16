Более 9000 человек в Казани остались без тепла из-за крупной аварии

В Казани из-за крупной аварии от тепла отключены 37 многоквартирных домов, две школы, детсад и поликлиника

Более 9000 жителей Казани остались без тепла из-за крупной аварии на теплопроводе, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану в четверг, 16 февраля.

"В связи с аварийными работами на теплопроводе без теплоснабжения остались 37 многоквартирных жилых домов с населением 9 122 человека (в том числе 2 736 детей), две школы, детский сад, детская поликлиника", - сообщили в МЧС.

Авария зарегистрирована утром. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить к 16:00, если все пойдет по плану.

