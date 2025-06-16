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Более 80% жителей ПФО поддержали идею сделать «тревожную кнопку» в банковском приложении

81% жителей Приволжского федерального округа по...

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81% жителей округа поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковском приложении, показал опрос ВТБ перед ПМЭФ-2025. По мнению большинства, она нужна, чтобы оперативно оповещать банки о случаях мошенничества или потери карт.

47% опрошенных в ПФО хотя бы один раз сталкивались с попытками мошенничества. Такой опыт повышает актуальность «тревожной кнопки» для пользователей банковских продуктов, с помощью которой можно оповещать все банки или правоохранительные органы о преступлениях в финансовой сфере. Больше половины жителей ПФО (57%) хотят, чтобы по кнопке сигнал поступал и в банки, и в правоохранительные органы, 15% — только в банки, а 28% — что это должно зависеть от ситуации.

Среди потенциально полезных функций такой кнопки, помимо жалоб на мошенничество, опрошенные также отмечают сигнал в случае утери карты (83%) и при угрозе личной безопасности, например, ограблении (74%). Абсолютное большинство (93%) высказалось за передачу данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала.

Нажатие «тревожной кнопки», по мнению жителей Приволжского федерального округа, должно в первую очередь производить блокировку карты — об этом заявили 36% респондентов. Каждый третий житель округа считает, что она также должна передавать в банки местоположение и сведения о последних транзакциях. 10% сообщили, что она должна служить только для оповещения. Ожидается, что скорость реакции банка должна быть почти мгновенной — 75% хотят, чтобы блокировка счета происходила в течение 1 минуты. При этом более половины опрошенных считают, что одного нажатия кнопки недостаточно: требуется подтверждение во избежание случайного срабатывания.

В приложении ВТБ Онлайн можно посмотреть, с каких устройствах происходила авторизация и когда, а также мгновенно отвязать их и завершить сессии. В этом случае для входа приходит новый, временный код. А если устройство потеряно, можно заблокировать онлайн-банк по звонку в колл-центр, а затем воспользоваться восстановлением доступа по NFC – просто приложить карту к телефону.

*Опрос был проведен с 2 по 9 июня среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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