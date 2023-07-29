Более 80 человек в Татарстане заболели корью

В Татарстане зарегистрировали более 80 случаев заражения корью. О распространении опасного инфекционного заболевания проинформировала замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

83 человека, как следует из доклада Авдониной, заразились. 38 из них - дети. 41 заболевший - иностранцы. Контактных лиц насчитали 20,7 тысячи человек, 2900 человек подлежали вакцинации, 80% уже поставили прививку.

Пока эпидситуация по кори в РТ оценивается как стабильная, все очаги заболевания локализовали.

