Более 500 человек эвакуировали в Казани из школы № 97 после короткого замыкания

В Казани эвакуировали школу № 97 из-за короткого замыкания

Короткое замыкание без горения стало причиной эвакуации более 500 человек из казанской школы №97. Более 540 человек покинули помещения до приезда пожарных, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 10.03 поступило сообщение о задымлении на первом этаже русско-татарской средней общеобразовательной школы №97 Приволжского района Казани. На место по 2 номеру вызова убыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона", - говорится в сообщении.

Среди эвакуированных - 495 детей и 46 взрослых, никто не пострадал.

Причиной задымления стало короткое замыкание в электрощитке на первом этаже здания.