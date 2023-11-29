Новости Казани
· Служба новостей

Более 50% школьников Казани испытывают стресс из-за экзаменов

Более 50% школьников Казани испытывают стресс из-за экзаменов

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Более 50% школьников в Казани сильно стрессуют из-за экзаменов, говорится в исследовании Skysmart.

26% учеников старших классов в столице Татарстана еженедельно тратят по 5-6 часов на дополнительные занятия. 65% признаются, что переживают из-за экзаменов.

Больше всего опасений вызывает риск плохо сдать экзамен из-за волнения. 22% ребят признаются, что боятся не поступить в выбранный вуз. 20% детей говорят о страхе разочаровать родителей.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

обработка участка от борщевика заказать в москве

Новости Татарстана

день назад

Генерал Баранов заявил, что есть план по ликвидации Зеленского

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

установка доводчика в Казани

Новости Казани

5 часов назад

РКН может запретить нашумевший сериал "Слово пацана"

Новости Татарстана

день назад

Минздрав Татарстана опроверг введение запрета на проведение абортов в частных клиниках

Новости Казани

5 часов назад

Мергасовский дом в Казани может превратиться в гостиницу

Новости Казани

5 часов назад

В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Новости Татарстана

18 часов назад

Роскомнадзор проверит сериал «Слово Пацана»
Лонгриды
7 дней назад

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

На Татарстан обрушится Эль-Ниньо: синоптик предупредил об аномальной зиме в 2024 году

Новости Казани

час назад

Более 50% школьников Казани испытывают стресс из-за экзаменов

Интересное в Казани

день назад

Работа везде: от клинера до инженера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Новости Казани

час назад

Водитель-новичок сбил девушку на "зебре" в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани прощаются с народной артисткой РТ Наилей Гараевой
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
6 дней назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Казани

час назад

В Казани у водителя в машине нашли странный сверток

Новости Казани

час назад

В Казани на разработку документов для второй ветки метрополитена выделят 252 млн рублей

Новости Казани

5 часов назад

Около 30% казанских работодателей проведут новогодние корпоративы в ресторане
Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах
Интересное в Казани
4 дня назад

Открытое первенство Татарстана по коллективному парению: призовой фонд в размере 300 000 рублей в Нижнекамских Термах