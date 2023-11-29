Более 50% школьников Казани испытывают стресс из-за экзаменов

Более 50% школьников в Казани сильно стрессуют из-за экзаменов, говорится в исследовании Skysmart.

26% учеников старших классов в столице Татарстана еженедельно тратят по 5-6 часов на дополнительные занятия. 65% признаются, что переживают из-за экзаменов.

Больше всего опасений вызывает риск плохо сдать экзамен из-за волнения. 22% ребят признаются, что боятся не поступить в выбранный вуз. 20% детей говорят о страхе разочаровать родителей.