"Более 2 000 молодых семей": в Татарстане можно получить благоустроенное жилье по льготной цене

В Татарстане более 2 000 молодых семей стали обладателями жилья по соципотеке

Благодаря программам Государственного жилого фонда Росси в рамках проекта "Жилье и городская среда" молодые семьи могут получить по льготной цене благоустроенного жилье в чистовой отделке. С 2020 году на учет встали 3 655 семей. Наиболее активные участники программы - жители Казани, Набережных Членов и Нижнекамска.

Известно также, что в планах на этот году - возвести в Татарстане еще 160,6 тысяч квадратных метров жилья по соципотеке. Это позволит получить долгожданные квартиры еще 2 885 семьям.