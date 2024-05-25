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· 16+ · Артем Акчурин

Более 1 тысячи мотоциклистов проехали колонной в Казани

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В центре Казани была замечена длинная колонна мотоциклистов, прокатившихся по Ленинской дамбе, сообщили свидетели происшествия в социальных сетях.

Администраторы Telegram-канала Region 116 сообщили, что стартовавшие байкеры выехали с парковки Центрального стадиона, где собрались тысячи зрителей и сотни владельцев двухколесных транспортных средств.

По информации ГИБДД по Казани, ведомство было осведомлено о проводимых мероприятиях. В Telegram-канале управления уточнили, что за последнее время в столице Республики Татарстан произошло 29 ДТП с участием мотоциклов, в результате которых 17 человек получили травмы, а двое погибли.

Согласно предостережениям, самыми опасными часами на дорогах считаются промежутки времени с 12 до 15 часов и с 15 до 18. В основном мотоциклы сталкиваются с другими видами транспорта.

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