Более 1 тысячи мотоциклистов проехали колонной в Казани

В центре Казани была замечена длинная колонна мотоциклистов, прокатившихся по Ленинской дамбе, сообщили свидетели происшествия в социальных сетях.



Администраторы Telegram-канала Region 116 сообщили, что стартовавшие байкеры выехали с парковки Центрального стадиона, где собрались тысячи зрителей и сотни владельцев двухколесных транспортных средств.



По информации ГИБДД по Казани, ведомство было осведомлено о проводимых мероприятиях. В Telegram-канале управления уточнили, что за последнее время в столице Республики Татарстан произошло 29 ДТП с участием мотоциклов, в результате которых 17 человек получили травмы, а двое погибли.



Согласно предостережениям, самыми опасными часами на дорогах считаются промежутки времени с 12 до 15 часов и с 15 до 18. В основном мотоциклы сталкиваются с другими видами транспорта.