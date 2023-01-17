Бойцы из зоны СВО с татарстанским флагом в руках записали обращение к жителям Татарстана
Фото: социальные сети
Участники спецоперации записали очередное видеообращение, в котором от души поблагодарили жителей Татарстана за помощь и поддержку бойцов ВС РФ.
Бойцы взяли в руки флаг Татарстана и выстроились в ряд. Они обратились ко всем жителям республики, которые делают все возможное, чтобы собрать и отправить в зону СВО на Украину теплые вещи, продукты, технику и прочие гуманитарные грузы для бойцов.
"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" – сказали бойцы.