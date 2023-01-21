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BMW министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП в Казани: есть пострадавшие

BMW министра цифрового развития Татарстана попала в ДТП в Казани: есть пострадавшие

Фото: Mash Iptash

BMW министра цифрового развития Татарстана попало в аварию в Казани. По данным Mash Iptash, в автомобиль врезался "Матиз", виновник ДТП доставлен в больницу с сотрясением.

Все случилось накануне вечером — на перекрёстке Лево-Булачной и Ташаяк. Сообщается, что водитель "Матиза" пытался проскочить на красный свет.

За рулём немецкой иномарки был водитель министра Айрата Хайруллина, самого чиновника в машине не было.

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