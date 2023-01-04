"Близко точка невозврата": профессор КФУ проинформировал о фатальных последствиях климатических изменений в Татарстане

Глобальное потепление теперь видно и без высокоточных метеорологических приборов, а ситуация почти безвыходная, угрожающая будущему, считает профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

По его словам, годовая амплитуда температур в Татарстане снижается. Сейчас средняя температура по планете - +15 градусов.

"Если температура продолжит повышаться и дальше, это приведет больше к неудобствам, нежели к плюсам. Еще 2 градуса, и в климатической системе будут все чаще происходить всякого рода природные катаклизмы – засухи, наводнения, неустойчивое состояние погоды. Вот сейчас как раз-таки яркий пример – прошедший декабрь. Среднесуточная температура по многолетним наблюдениям должна была составлять -10°C. Но из-за теплых циклонов дневная температура нередко пребывала на отметке в +2°C. Это на 10 градусов выше климатической нормы", - пояснил Переведенцев.

Деятельность самого человека меняет состав атмосферы, считает эксперт, его цитирует kazanfirst.ru.

В глобальном же смысле за потеплением стоит и потеря биоразнообразия, и миллионные смерти людей, и даже необратимые войны на фоне увеличения угроз безопасности.

