Новости Казани
· Служба новостей

"Близко точка невозврата": профессор КФУ проинформировал о фатальных последствиях климатических изменений в Татарстане

"Близко точка невозврата": профессор КФУ проинформировал о фатальных последствиях климатических изменений в Татарстане

Фото: открытые источники

Глобальное потепление теперь видно и без высокоточных метеорологических приборов, а ситуация почти безвыходная, угрожающая будущему, считает профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

По его словам, годовая амплитуда температур в Татарстане снижается. Сейчас средняя температура по планете - +15 градусов.

"Если температура продолжит повышаться и дальше, это приведет больше к неудобствам, нежели к плюсам. Еще 2 градуса, и в климатической системе будут все чаще происходить всякого рода природные катаклизмы – засухи, наводнения, неустойчивое состояние погоды. Вот сейчас как раз-таки яркий пример – прошедший декабрь. Среднесуточная температура по многолетним наблюдениям должна была составлять -10°C. Но из-за теплых циклонов дневная температура нередко пребывала на отметке в +2°C. Это на 10 градусов выше климатической нормы", - пояснил Переведенцев.

Деятельность самого человека меняет состав атмосферы, считает эксперт, его цитирует kazanfirst.ru.
В глобальном же смысле за потеплением стоит и потеря биоразнообразия, и миллионные смерти людей, и даже необратимые войны на фоне увеличения угроз безопасности.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин прокомментировал трагедию с 63 мобилизованными в Макеевке советским плакатом

Полезное

день назад

На елку сходили, салаты поели, а что дальше? Редакция подсказала татарстанцам, где провести новогодние праздники

https://egeturbo.ru/mathb

Новости России

день назад

ТАСС: причиной удара по ПТУ с мобилизованными в Макеевке стала высокая сотовая активность бойцов

Интересное

2 дня назад

От самых любимых о родных: редакция ProKazan делится рецептами для праздничного стола от своих мам и бабушек

Профи - обучение игры на барабанах с нуля

Новости России

22 часа назад

"Тяжелейшее время": военные ВС РФ столкнулись с большой проблемой в Донбассе

Новости России

день назад

В Минобороны назвали число погибших военных в Макеевке: погибли десятки российских бойцов

Новости России

14 часов назад

Спрогнозировано масштабное наступление РФ на Украине в конце этой недели

Новости Казани

день назад

Самолет Казань-Сочи экстренно посадили в Волгограде из-за запаха горелой проводки

Новости Казани

день назад

В Татарстане отец-шизофреник задушил семилетнего сына металлическим тросом после празднования Нового года
Новости Казани
4 дня назад

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

"Нас не сломить!": Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики

Новости мира

29 минут назад

Внук генерала Шарля де Голля заявил о подготовке Западом "заговора" против России

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Новости Казани

час назад

"Быдло как оно есть": в Казани водитель вытащил второго автомобилиста из авто и сильно избил

Новости Казани

час назад

"Близко точка невозврата": профессор КФУ проинформировал о фатальных последствиях климатических изменений в Татарстане
В Татарстане найдено тело пенсионера с обглоданным лицом: стариком питалась его домашняя кошка

Новости России

час назад

Минобороны признало, что число погибших от удара ВСУ в Макеевке выросло до 89 человек

Новости Казани

19 часов назад

Полицейский Дед Мороз поздравил подопечных центра досуга инвалидов «Мечта»

Новости России

19 часов назад

Переодеваются в россиян: Рогозин рассказал, на какую уловку идут сейчас украинские диверсанты в ДНР
В Татарстане на трассе в лобовом ДТП двое погибли и трое пострадали