В Казани бизнесмены из Пакистана захотели открыть производство спортивных товаров

Представители бизнеса из Пакистана задумались об открытии в Казани крупного производства спортивных товаров.

Его планируется запустить к концу текущего года.

Ожидается, что предприятие будет выпускать всю необходимую экипировку для единоборств, шить боксерские перчатки, спортивную обувь, одежду. Налаживать производство и обучать персонал будут специалисты из Пакистана.

Об этом рассказал глава SP sports LLC Мохаммад Сиддик во время выступления на международном форуме "KazanForum".

Он отметил, что Россия и Пакистан ставят общие цели, одна из которых - растить спортивную и здоровую молодежь, которая не пойдет пить алкоголь или употреблять наркотики, а выберет активный образ жизни и спорт.