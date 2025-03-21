Бизнесмен из Казани сдал полиции проплаченных "гаишников"

Следствие установило, что житель Казани в течение года через бывшего сотрудника МВД передавал взятки полицейским, чтобы грузовики могли свободно проезжать по трассам с ограничениями. Зафиксировано 19 случаев, общая сумма — около 400 тысяч рублей.

В Кировском районном суде Казани началось рассмотрение дела Дмитрия Соколова, обвиняемого в даче взяток в особо крупном размере. Адвокат просил прекратить дело, так как его подзащитный сам явился с повинной и признал вину, но суд отказал.

По данным следствия, размер взяток зависел от маршрута и типа груза, в среднем составлял от 5 тысяч рублей. Всего Соколов передал сотрудникам ГИБДД и МВД 368 тысяч рублей через посредника.

Обвиняемый полностью признал вину. Судья Булат Шарафутдинов назначил перерыв — заседание продолжится через три недели. Ожидается допрос посредника и других свидетелей, пишет «Вечерняя Казань».